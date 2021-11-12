(أسانغ/ ستيلا).. "زواج في زنزانة"

المصدر: د ب أ

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حصل مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانغ على تصريح بالزواج من شريكته ستيلا موريس داخل سجنه في لندن.

وذكرت وكالة بي إيه ميديا البريطانية أن أسانغ يخضع للاحتجاز في سجن بلمارش في لندن منذ العام 2019، وذلك بعد أن اتخذت الولايات المتحدة إجراءات قانونية لتسليمه إليها.

يشار إلى أن الاثنين التقيا عندما كان أسانج يعيش في سفارة الإكوادور بلندن، في محاولة لتجنب تسليمه، ولديهما طفلان.

وقالت موريس لوكالة بي إيه ميديا: "أشعر بالارتياح لأن الصواب ساد وآمل ألا يكون هناك المزيد من التدخل في زواجنا".

وقال متحدث باسم مصلحة السجون:"تم استلام طلب أسانغ ودراسته والتعامل معه بالطريقة المعتادة من قبل آمر السجن، كما هو الوضع مع أي سجين آخر".

وكانت الشرطة قد ألقت القبض على أسانغ، وهو مواطن أسترالي، بعد أن أمضى خمس سنوات في سفارة الإكوادور، حيث سعى للحصول على اللجوء السياسي في الوقت الذي يكافح فيه لتجنب تسليمه إلى السويد، بتهمة الاعتداء الجنسي، خوفا من تسليمه للولايات المتحدة لاستجوابه بشأن أنشطة ويكيليكس.

ورفض قاض طلبا أمريكيا في يناير بتسليم أسانغ، ولكن تم استئناف الحكم، وما زالت النتيجة معلقة.