راغب علامة... أنا مواطن حقيقي في دبي

المصدر: دبي- رشا عبد المنعم

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سلط المؤتمر الإعلامي لسلسلة «أمسيات خالدة» في إكسبو 2020 الضوء على الحفل الجماهيري الكبير الذي يجمع الفنانة نانسي عجرم مع الفنان راغب علامة في لقاء آخر لهما في دولة الإمارات، ولكن هذه المرة تحت سماء قبة الوصل والتي تقدم تجارب حضورية ورقمية غامرة للجمهور. على الهواء مباشرة بنطاق 360 درجة.

شغف الريادة

وأطل النجم الكبير راغب علامة خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمشاركته في فعاليات «أمسيات خالدة»، اليوم الجمعة على مسرح قبة الوصل مرحباً بوسائل الإعلام بسعادة عارمة وهو يسلم على الجميع بلا استثناء وباسمهم، كونه تربطه علاقة تواصل ممتدة، إذ تقدم بخالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على رعايته الكريمة ودعمه المتواصل لمنظومة الابداع والفكر الإعلامي التي تتحدى المستحيل عبر اكسبو 2020 وفعاليته ودور دبي الاستثنائي مرة تلو الأخرى على التفوق في أي مهمة إنسانية ومجتمعية في سياق خدمة البشرية وأثبتت للعالم أن الإمارات شجرة مثمرة تتسع ظلالها لكل الطامحين بغد أفضل لهذا الكوكب.

كما تقدم بالشكر العميق لمعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي على دورها القيادي والملهم في إنجاح رؤية اكسبو 2020 التي تجسد روح الإمارات الراقية لجميع دول العالم وإبراز التراث الإماراتي الأصيل وقيمنا العربية والخليجية وتقاليدنا العريقة.

روح الإمارات

وأكد الفنان راغب علامة على ان «إكسبو 2020» هو علامة فارقة وتاريخية في حياتنا، والتي نستشعر جميعنا كعرب الفخر والاعتزاز بالإنجازات التي تحققها دولة الامارات ودبي صناعة الحدث الأكثر جماهيرية وشعبية حول العالم قائلا: انا مواطن حقيقي في دبي، فهي المدينة التي احب بما تحتويه من ابداعات وانتاجات متميزة وحصرية، شغوفة بالريادة واستشراف المستقبل.

وأضاف الفنان راغب ان مدينة دبي هي مدينة الطموح والمستقبل و موطن الباحثين عن أهدافهم المهنية والابداعية خاصة في ظل فعاليات معرض اكسبو الذي يحمل شعار تواصل العقول وصنع المستقبل.

شعب زايد

وأشار راغب خلال المؤتمر انه سوف يقدم خلال الحفل مجموعة منوعة من اغنياته المحببة لدى الجمهور الى جانب اغنية «يا شعب زايد» التي تعد أول تعاون بينه وبين الفنان والملحن الإماراتي فايز السعيد، فيما حملت الأغنية كلمات الشاعر اليمني الشاعر محمد القاسمي، والتي يهديها الى حكومة وشعب دولة الإمارات، دولة المحبة والتسامح وعنوان السلام، والتي يعتز ويفخر بتواجده اليوم كمقيم على ارضيها الطيبة التي كان يداوم على زيارتها منذ العام 1982 وعشق تفاصيلها ونهضتها، وطموحاها الريادي، لذلك منت دبي هي جزء من قلبه وبلده الثاني الذي يفخر بانتمائه له.

طاقة إيجابية

وخلال المؤتمر الصحفي للفنانة نانسي عجرم اكدت انه طالما كانت دبي هي مدينة الاحلام والطموحات التي تحقق امال الشعب العربي وتلفت انتباه الجماهير حول العالم، وردا على سؤال الـــ البيان حول أهمية اكسبو بالنسبة لها، قالت نانسي: انها زارت موقع الحدث في شهر يونيو الماضي بدعوة من القائمين على المعرض، ولمست الكم الهائل من الطاقة الإيجابية والابداع الذي يغلف ارجاء المكان، والذي يستشعر الزائر بأنه جزء من الحدث الكبير في موطن التفاؤل والازدهار، ونحن كذلك نسهم بدورنا ومن خلال رسالتنا الفنية بان نكون جزء من هذه المنظومة المتكاملة من الابداع والتألق الذي تصنعه دولة الامارات عبر مدينة دبي

واجابت نانسي على استفسارات الاعلامين حول مشاريعها الفنية القادمة، والبرنامج المعد للحفل والذي اكدت انه سوف يتضمن أشهر اغنياتها التي طالما أحبها الجمهور، على الرغم ان الكثير منها من الأغنيات القديمة، ولكن ذكراها متجددة ومعاصرة في اذهان المعجبين

حضور مبتكر

وأكدت لبنى هارون، نائب رئيس - صُنّاع اللحظة في إكسبو 2020 دبي خلال: "أطلقنا خلال الشهر الجاري سلسلة (أمسيات خالدة) التي تقدم نخبة من النجوم، وقد حققت إعجاباً جماهيرياً في جميع أنحاء العالم. ننتظر بشوق للترحيب بنجمينا نانسي عجرم وراغب علامة في ساحة الوصل المذهلة، ضمن أمسية تَعِدُ بلحظات لا تنسى للجميع، كما ستحتضن، على مدى فترة الحدث، حيث سيُمثّل كل منهم موضوعاً من موضوعات «إكسبو 2020 دبي» (الفرص والتنقل والاستدامة)، والتي تُمثّل محركاً رئيساً للتقدم في العالم. وسيبهر هؤلاء الفنانون الحضور بعروض مبتكرة، مستعينين بأحدث تقنيات العروض الترفيهية وقدراتهم الإبداعية

راغب علامة خلال المؤتمر الصحفي تصوير- أحمد عبيد