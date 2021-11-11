صالات السينما تبدأ عرض فيلم «الملك ريتشارد»

المصدر: دبي - البيان

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تبدأ صالات السينما عرض فيلم «الملك ريتشارد» من شركة «وارنر براذرز بيكتشرز» في 18 نوفمبر الجاري. ويقوم بإخراج الفيلم رينالدو ماركوس غرين ويتألّق بدور البطولة فيه النجم العالمي ويل سميث المرشَّح مرّتين لجائزة الأوسكار، حيث يلعب دور ريتشارد ويليامز.

يحكي الفيلم قصّة حقيقية لعائلة تمتّعت بعزم ثابت وإيمان غير محدود مما أدّى لبروز نجمتين أصبحتا أسطورتين في عالم الرياضة هما ڤينوس وسيرينا ويليامز. وعبر التسلّح برؤية دقيقة وخطّة متينة من 78 صفحة، يصمّم ريتشارد ويليامز على إدخال ابنتيه ڤينوس وسيرينا إلى كتب التاريخ، حيث حرص على خوضهما التدريبات بشكل مستمر وفي مختلف الظروف المناخية – صحو أم مطر - على ملاعب التنس المنسية والمهملة في مدينة كومبتون بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وذلك بالارتكاز على التصميم القوي للأب والنظرة المتزنة للأم مع البصيرة الواضحة، مما مكّنهما من تخطّي العوائق الهائلة أمامهما والتوقّعات الكبيرة منهما.