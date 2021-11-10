بعد 48 ساعة من الطلاق .. الفنانة منة عرفة تعود لزوجها

المصدر: البيان

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أكدت الفنانة المصرية الشابة منة عرفة أنها بالفعل عادت لزوجها المنتج الشاب محمود المهدي، حيث علقت قائلة: "الحمد لله إحنا ما لناش غير بعض، وكان خلاف زي أي خلاف بين أي اتنين مخطوبين أو متجوزين والشيطان دخل شعللها زيادة وأنا زعلانة من الناس اللي شمتانة حسبي الله ونعم الوكيل في الشمتانين وربنا يبعدهم عننا".

وأضافت منة: "أنا بصراحة زهقت من الناس دي ونفسيتهم السوداء وبقولهم كفاية بقى أرحموا نفسكم وأبعدوا عننا والناس اللي بتفتكر إننا بنعمل خدعة بقولهم أرحمونا بقى من كلامكم وإحنا مش محتاجين ندور على التريند بالشكل الوحش ده"، وفقا لليوم السابع.

وكانت والدة الفنانة منة عرفة قد كشفت عن إزالة الخلاف الذي وقع بين ابنتها وبين زوجها المنتج الشاب محمود المهدي، وتم انتهاء الخلاف وتصالحا وعادت الأمور لطبيعتها بينهما، معلقة: "الخلاف كان بسيطا جدا والحمد انتهى على خير".