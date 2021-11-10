موجة سخرية واسعة من جاستن بيبر بعد ظهوره بـ "الحجاب"

المصدر: البيان

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أثار الفنان الكندي جاستن بيبر موجة واسعة من السخرية بعد ظهوره وهو يرتدي غطاء رأس "حجاب" في حفله الغنائي الأخير الذي أقامه في ولاية يوتا الأميركية.

وطالت بيبر موجة حادة من الانتقادات بعدما تداول رواد مواقع التواصل صوراً ومقاطع فيديو له وهو يرتدي "الحجاب" أثناء غنائه على المسرح.

وتفاجأ البعض من غرابة إطلالته، حيث ارتدى بنطالا باللون الأبيض وتيشيرت فضفاض، ووضع الحجاب على رأسه مع نظارات شمسية سوداء.

يذكر أن جاستن بيبر سيقوم بإحياء حفل غنائي ضخم في المملكة العربية السعودية قريبا.