لماذا أخفت أسرة سهير البابلي عنها خبر وفاة أحمد خليل؟

المصدر: البيان

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أخفت أسرة الفنانة المصرية سهير البابلي خبر وفاة طليقها الفنان أحمد خليل عنها، وذلك بعد أن تدهورت حالتها الصحية، ودخلت العناية المركزة، داخل أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، حتى لا يؤثر ذلك على حالتها الصحية.

وكشف رضا طعيمة، زوج ابنة سهير البابلي، أن أسرة الفنانة أخفت خبر وفاة أحمد خليل عنها، حفاظًا على حالتها الصحية، حتى لا يؤثر ذلك على صحتها، حيث إنها كانت متزوجة من الراحل، وكان بينهما الكثير من الذكريات اللطيفة التي جمعتهما، وفي حالة معرفتها بوفاته سوف يؤثر ذلك عليها.

ورحل الفنان أحمد خليل عن عالمنا، صباح اليوم، بعد أن أصيب بفيروس كورونا، خلال تصوير حكايتي مع الزمان، ونقل على أثرها للمستشفى بعد أن تدهورت حالته الصحية، مساء أمس.