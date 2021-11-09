وفاة ابن مطرب شهير متأثراً بجراحة قلب مفتوح

المصدر: البيان

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توفي هشام عبدالعزيز محمود ابن الفنان والمطرب الكبير عبدالعزيز محمود بعد إجراء جراحة قلب مفتوح.



وكان هشام عبدالعزيز محمود يعاني من أمراض القلب وأجرى مؤخراً عددا من العمليات آخرها جراحة قلب مفتوح، ولكن رحل متأثراً بمرضه وفق اليوم السابع.



وهشام هو الابن الخامس من بين أبناء مطرب" تاكسى الغرام" السبعة و من زوجته الثالثة.



حيث تزوج عبدالعزيز محمود في حياته 4 زيجات وأنجب 7 أبناء.

ورث هشام عبدالعزيز محمود بعض مواهب والده وعندما وصل لسن 17 عامًا كون فرقة غربي حيث غنى بأربع لغات، وأكمل دراسته بالجامعة الأمريكية وكلية التربية الفنية، ولكنه عمل بنصيحة والده ودرس التسويق وعمل به إلى جانب العمل الفني، لأنه آمن بالمقولة التي رددها والده: «الفن في مصر مايتضمنش».

وكان هشام الابن الوحيد من بين أبناء عبدالعزيز محمود الذى احترف الغناء، وكانت «هويدا» أصغر أبناء الفنان الكبير غنت فى فرقة «الأصدقاء» التى كونها عمار الشريعي فترة لكنها لم تكمل فى هذا المجال.

وفى حياة والده أعاد هشام عبدالعزيز محمود توزيع عدد من أغانيه، وعندما سمعها المطرب الكبير فرح ، وقدمها الابن فى حفلات الشباب خلال فترة الثمانينات».



ومنذ فترة عانى هشام عبدالعزيز محمود مع أمراض القلب حتى رحل منذ ساعات بعد إجرائه جراحة قلب مفتوح.

وكان الفنان عبدالعزيز محمود أحد أهم مطربي جيل الزمن الجميل ومن أشهر أغنياته " يانجف بنور، وتاكسى الغرام، ماتهونش عليا ، وغيرها عشرات الأغاني ، كما كان ملحناً وشارك بالتمثيل والغناء في العديد من الأفلام، كما كان من أوائل المطربين الذين غنوا الفرانكوآراب ووصل للعالمية، وطور الإعلانات حيث اتجه خلال فترة من حياته لعمل أغاني الإعلانات الشهيرة ومنها : الست سنية، والميلامين ، ودفاتر التوفير وغيرها.