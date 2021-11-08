«حاجات مش هتنفع معايا».. محمود المهدي يكشف سبب انفصاله عن منة عرفة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف الشاب محمود المهدي أسباب انفصاله عن زوجته الفنانة المصرية منة عرفة، وذلك بعد أشهر قليلة من عقد القران.

وكتب «المهدي»، عبر خاصية «الأستوري»، بحسابه في «إنستجرام»، قائلاً: «الناس اللي بتتصل وتسأل خلاص كل حاجه قسمة ونصیب».

وتابع: «أنا کراجل شرقي صعيدي في حاجات مش هتنفع معايا وهتوقفها عن شغلها وحلمها وأصدقائها في الوسط الفني، فأکید مش هقف في ده وربنا يكرمها في المجال الفني وتوصل أعلى حاجة فيه بالتوفيق للجميع».

كما كتبت «عرفة» عبر خاصية «الإستوري» عبر حسابها في «إنستجرام»، مساء الأحد، قائلة: «كل شيء قسمة ونصيب.. تم الانفصال وربنا يوفق الجميع».