السلطي شخصية العام في «دبي لمسرح الشباب»

المصدر: دبي - البيان

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كشفت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، عن اختيار الممثل والمخرج والمؤلف الإماراتي الكبير محمد سعيد السلطي، لمنحه لقب «شخصية العام المسرحية» في نسخة هذا العام من «مهرجان دبي لمسرح الشباب»، حيث سيتم تسليمه الجائزة خلال الحفل الختامي للمهرجان الذي ستنطلق فعالياته في 19 نوفمبر الجاري، وتستمر حتى 25 منه. وفي هذه المناسبة، أكد سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع الفُنون والآداب في «دبي للثقافة»، أن قرار اللجنة المنظمة للمهرجان بتكريم المبدع الإماراتي القدير محمد سعيد السلطي جاء احتفاءً بتاريخه الحافل بالإنجازات، وتقديراً لإسهاماته الاستثنائية في خدمة وتطوير الحركة المسرحية في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام والمسرح الشبابي بشكل خاص.

وقال خرباش: «يمتلك الفنان محمد سعيد السلطي عقوداً من الخبرة في العمل المسرحي من تمثيل وتأليف وإخراج، كان خلالها قدوة لجيل المسرحيين الشباب ونموذجاً مضيئاً للمبدع الإماراتي الذي ساهم في رسم ملامح الحركة المسرحية الحديثة في الدولة وإثراء المسرح الوطني والارتقاء بالعمل المسرحي من خلال أعماله التي تسلط الضوء على القضايا المعاصرة. يشرفنا منح الفنان السلطي جائزة شخصية العام المسرحية، وكلنا ثقة بمستقبل المسرح الإماراتي المشرق في ظل وجود مبدعين من أمثاله، يتفانون في خدمته وتأهيل أجياله المستقبلية».

2021

بدورها، أعربت فاطمة الجلاف، مدير إدارة الفنون الأدائية بالإنابة في «دبي للثقافة»، عن فخرها بتكريم الفنان محمد السلطي بشخصية العام المسرحية في مهرجان دبي لمسرح الشباب 2021، مشيرةً إلى أنه أهل للفوز بهذه الجائزة بوصفه أحد وجوه المسرح الإماراتي الذي لم يغب تأثيره عن حراكه. وقالت: «لقد أبدع الفنان الملهم محمد سعيد السلطي في العمل المسرحي كممثل ومؤلف ومخرج، وله بصمات واضحة في مجال الأبحاث والتدريب، تاركاً أثراً ملموساً في تعزيز خبرات الجيل الجديد من فناني المسرح الإماراتي».

ويشار إلى أن السلطي حاصل على شهادات في دورات تدريبية وخبرات علمية عديدة، من أهمها الدورة التدريبية الأولى عام 1982 التي نظمتها وزارة الإعلام والثقافة، والدورة الثانية عن فن المهرج في مدينة تونس على هامش مهرجان قرطاج. وقدم العديد من الدورات والورش للشباب، ومن ضمنها برنامج دبي للفنون الأدائية الذي تنظمه هيئة الثقافة والفنون في دبي، كما شارك كممثل في العديد من المهرجانات داخل الدولة وخارجها، إلى جانب مشاركاته في لجنة التحكيم لمهرجان دبي لمسرح الشباب لعدة سنوات، ومهرجان دبي للمسرح المدرسي، ومساهماته في طرح الأفكار التطويرية للمسرح الإماراتي في إمارة دبي ضمن المختبر الإبداعي للفنون المسرحية عام 2019.

رمز ودور

يعد محمد سعيد السلطي من الرموز المؤسسة للمسرح الإماراتي، إذ كان أول مخرج في وزارة الثقافة والشباب منذ البواكير، وهو عضو مؤسس لمسرح دبي الشعبي منذ 1976 وكذا لجمعية المسرحيين في إمارة الشارقة. وشارك ممثلاً ومخرجاً في عدد من المسلسلات التلفزيونية والإذاعية والمسرحيات، وألف وأعد وأخرج العديد من الأعمال المسرحية والتلفزيونية.