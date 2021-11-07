آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة سهير البابلي

المصدر: البيان

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كشف المخرج عمر زهران، أن الفنانة المصرية سهير البابلي الآن على جهاز التنفس الصناعي، وحالتها حرجة وتحتاج إلى الدعاء.

ونقلت "بوابة الأهرام" عن زهران قوله إن حالة سهير البابلي مستقرة، ولكنها حرجة، مؤكدا أن ما تحتاج إليه من جمهورها ومحبيها الآن هو الدعاء إلى الله أن يمن عليها بالشفاء.

وتخضع الفنانة الكبيرة سهير البابلي حاليا للمتابعة الدقيقة في غرفة العناية المركزة.

وانهالت الرسائل من نجوم مصر والوطن العربي عبر وسائل التواصل الاجتماعي في محبة الفنانة الكبيرة سهير البابلي خلال الساعات الأخيرة.

النجمة شيريهان توجهت لله بالدعاء بالشفاء لسهير البابلي، وقالت "ربي إن سهير البابلي مسها الضر وأنت أرحم الراحمين.. اذهب البأس رب الناس بيدك الشفاء".

وقال الفنان خالد النبوي في منشور عبر حسابه على تويتر :"عبقرية المسرح سهير البابلي ربنا يسلمكِ من كل شر وتقومي بالسلامة، اتعلمت منك كتير في أول فيلم، رسمتِ الضحكة في قلوبنا وعلى وشوشنا، وهتفضل طول العمر، ربنا يشفيك".

الفنانة بشرى قالت عبر إنستغرام: "أيقونة المسرح والفن سهير البابلي ربنا يطمنا عليكِ ويشفيكِ ويعافيكِ ويطمن عائلتك ومحبينكِ".