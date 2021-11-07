كشف سبب وفاة الفنان المصري أحمد عبد الحي

المصدر: البيان

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كشف مصدر من داخل نقابة المهن التمثيلية في مصر ، عن أن الفنان أحمد عبد الحي، توفي قبل إجرائه عملية جراحية بعد إصابته بقطع في الشريان الأورطي بشكل مفاجئ، والذي نتج ضمن أسبابه للضغط العالي، واستدعى نقل أحمد عبد الحي إلى أحد المستشفيات لإجراء عملية جراحية ولكنه فارق الحياة قبلها.

وكشف الفنان منير مكرم عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية وفقا لصحيفة اليوم السابع عن تغيير موعد ومكان عزاء الفنان أحمد عبد الحي ، حيث قررت أسرة الفنان أحمد عبد الحي، تغيير موعد ومكان عزاء الراحل، من مسجد جمعية التقوى بالمهندسين يوم الثلاثاء، إلى إقامته غدًا الأحد من مسجد الحمد بشارع فيصل عقب صلاة المغرب، وذلك في تصريح خاص.

وكانت آخر أعمال الفنان الراحل أحمد عبد الحي، هو مشاركته في المسلسل الخيالي وادى الجن - الكهف، وهو مسلسل خيالي يصوّر قصة أربع طلاب جامعيين يستكشفون كهوف صحراء مصر الغامضة، ليجدوا أنفسهم في عالم سفلي تحكمه قوى شريرة.

ويشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم البارزين من مصر ولبنان والسعودية والعراق وسوريا، كما يشهد مشاركة النجوم الصاعدين يوسف عثمان وليلى أحمد زاهر، إضافة إلى رؤى شنوحة ومحسن منصور، ومعهم عدد من النجوم البارزين مثل خالد كمال وفراس سعيد وسينثيا خليفة، إلى جانب ظهور خاص لبشرى رزة وريهام سعيد.

والمسلسل من إخراج المصري حسام الجوهري، الذي ينجح دائمًا في تحويل النصوص إلى أعمالٍ واسعة المخيلة وتقديمها للمشاهدين، مع المنتج رامز عاطف والمخرجة الفنية هند حيدر ومصممة الأزياء إيناس عبد الله.

ويأتي إطلاق مسلسل "وادي الجن" بعد مجموعة من المسلسلات الناجحة التي قدمتها "إنتاجات ڤيو الأصلية"، مثل "أنصاف مجانين" و"زودياك" و"أنا شيري دوت كوم" و"دون" و"واحد + واحد" و"حب الطيبين".