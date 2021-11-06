تغريدات النجوم مشاعر فخر احتفاء بيوم العلم

المصدر: البيان ـ جاسم حمد

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بألوان العلم الجميلة، التي تخاطب القلوب بمعانٍ عديدة، منها العزة والكرامة والإباء والشموخ، تلألأت مواقع وسائل التواصل الاجتماعي، وبمشاعر العز والفخر ازدانت حسابات النجوم بيوم العلم. وتسابقت كلماتهم وازدحمت عباراتهم التي تتغنى بهذه المناسبة العظيمة. كما كشف البعض عن أعمال فنية جديدة احتفاء بهذا اليوم الغالي على قلوب الجميع.

«البيان» جالت بين حسابات النجوم وخرجت بجملة من التغريدات والبداية كانت مع الفنانة الإماراتية أحلام التي عبرت عن فخرها واعتزازها بيوم العلم، ونشرت عبر حسابها على «تويتر» صورة للعلم يرتفع شاهقاً في العلا، وكتبت معلقة: «حُييت خفاقاً ترفرف في السماء» يوم العلم.

بدوره، احتفل الفنان حسين الجسمي بيوم العلم، ونشر صورة له عبر حسابه على «انستغرام» وهو يقبل العلم، معبراً عن امتنانه وتبجيله وحبه له. كما نشر عبر حسابه على «تويتر» فيديو لأغنيته التي جمعته مع الفنانة بلقيس «يا علمنا»، وكتب الجسمي مغرداً «يا علمنا رفرف في عالي السماء رافعينك صانعين الاتحاد» يوم العلم.

مقطع فيديو

ونشر الملحن فايز السعيد عبر حسابه على «انستغرام» مقطع فيديو وهو يحتفل مع أصدقائه بمناسبة يوم العلم، كما نشر صورة للعلم وكتب عليها معلقاً: «ارفعه ليبقى شامخاً» يوم العلم. كما نشر صورة أخرى، لبوستر أحد أعماله الفنية عن العلم وكتب معلقاً «سبع كفوف، كلمات حسان العبيدلي، ألحان فايز السعيد، غناء راشد الماجد.

وأطلق الفنان طارق المنهالي أغنيته الجديدة «عيالة علم» بمناسبة احتفالات يوم العلم، معبراً عن اعتزازه بالمشاركة في يوم العلم وفي مختلف المناسبات الوطنية، ونشر الأغنية عبر حسابه على «انستغرام»، وكتب معلقاً عيالة علم، يا علم رفرف، توزيع المبدع الفنان فادي الساري يوم العلم.

ونشرت الممثلة فاطمة الحوسني عبر حسابها على «تويتر» مقطع فيديو لرفع العلم الإماراتي ليحلق معانقاً السماء، وكتبت معلقة على الفيديو «ارفعه عالياً ليبقى شامخاً»، يوم العلم.

بروفات أولية

ونشرت الفنانة بلقيس صورة لها عبر حسابها على «انستغرام» وهي تحمل العلم احتفاء بهذه المناسبة، كما تستعد بلقيس، لتقديم أحدث أعمالها الغنائية الوطنية بمناسبة اليوم الوطني الـ50، ونشرت عبر حسابها على «إنستغرام» مقطع فيديو أثناء قيامها بالبروفات الأولية للعمل الفني الجديد. وقالت في الفيديو: «بدأنا تسجيل العمل الأول لليوم الوطني الإماراتي الخمسين، وهناك أيضاً عمل وطني آخر سيتم تسجيله في الفترة المقبلة».

وظهر الفنان حبيب غلوم في مقطع فيديو نشر عبر حسابه على «انستغرام»، وترتسم البسمة والفرحة على وجهه، وهو يرفع العلم عالياً، وسط حضور عدد من الجمهور الذين يحملون العلم، وكتب معلقاً، «حصنتك باسم الله يا وطن» لتتوالى التهاني من عدد من النجوم ومن ضمنهم الفنان السوري فادي صبيح الذي كتب معلقاً كل عام وشعب الإمارات بألف خير، وحمى الله الإمارات الغالية. وهنأ الفنان راغب علامة الشعب الإماراتي، بهذه المناسبة، وكتب عبر حسابه على تويتر، مغرداً: كل عام وإمارات العزة والكرامة بألف خير. الإمارات العربية المتحدة.