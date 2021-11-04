إصابة فنانة شهيرة بتسمم حاد

المصدر: البيان

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انتشر فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي للفنانة مايا دياب وهي متواجدة على السرير ومعها أحد الأطباء دون الكشف عن وجهها.

وهنأت الفنانة اللبنانية مايا دياب، النجمة إليسا بعيد ميلادها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للتدوينات الصغيرة "تويتر".

وكتبت مايا دياب ‏"أنت تعرف كم أحبك واليوم أريد أن أتمنى للفنان الأكثر أصالة أفضل تمنيات عيد ميلاد على الإطلاق عيد ميلاد سعيد إليسا".

وعلى جانب آخر نشرت الفنانة مايا دياب عدة صور لها من أحدث جلسة تصوير عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت مايا دياب فى الصور بإطلالة غريبة، حيث إرتدت بدلة باللون الاسود، وجزمة مختلفة، مما نال إعجاب متابعيها.