آخر تطورات حالة الإعلامي وائل الإبراشي الصحية

المصدر: البيان

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كشف الإعلامي المصري خيري رمضان، تطورات الحالة الصحية لزميله وائل الإبراشي الذي يعاني من تداعيات إصابته بفيروس كورونا منذ أكثر من عام ونصف العام، مؤكدا أن حالة الإبراشي قد تحسنت بشكل كبير، رغم إصابته ببعض مضاعفات كورونا خاصة على الرئة، إلا أنه لم يصدر حتى الآن قرار من الطبيب المعالج له بعودته إلى الشاشة من جديد، «الإبراشي تحسن بشكل كبير، لكن ينتظر حتى الآن قرار الأطباء بالعودة مرة أخرى لتقديم برنامجه على الهواء».

وأعرب «رمضان»، عن سعادته البالغة بعودة الإعلامية إيمان الحصري من الخارج بعد رحلة علاج صعبة، مفيدا بأنه حاول الاتصال بها ولكن هاتفها مغلق، مضيفا: «حاولت أكلم إيمان الحصري ومقدر رحلة العذاب اللي شافتها من الأخطاء الطبية وربنا أنقذها لأنها إنسانة راقية».