«سوسو» آخر أفراد مسرحية «العيال كبرت».. تتعرض لوعكة صحية مفاجئة

المصدر: البيان

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كشفت رشا سامي العدل، ابنة الفنان الراحل سامي العدل، عن تعرض والدتها الفنانة القديرة نادية شكري، صاحبة دور «سوسو» في مسرحية «العيال كبرت» لوعكة صحية.

ونشرت رشا، تدوينة عبر حسابها في الفيسبوك، قالت فيها: «رجاء من كل الناس اللي بتحبني أو حتى مش بتحبني، ادعو لأمي، أنا مليش غيرها في الدنيا دي من بعد بابا الله يرحمه يا رب يا رب يا رب قوِّم أمي بالسلامة وعديها على خير».

وكتبت رشا سامي العدل، في منشور سابق عبر حسابها على فيسبوك: «محتاجة أسطوانة أوكسجين ضروري حالا».

ويذكر أن الفنانة نادية شكري شاركت في عدة أدوار سينمائية وتلفزيونية، ومن أفلامها: «امرأة بلا قيد، مدينة الصمت، للحب قصة أخيرة».