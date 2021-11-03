تفاصيل سرقة خاتمي ألماس من الفنانة نادية الجندي

المصدر: البيان

كشفت الجهات الأمنية في مصر عن المحتويات المسروقة من الفيلا الخاصة بالفنانة الكبيرة نادية الجندي، بعدما تم القبض على خادمة منزلها بتهمة سرقتها.

وأفادت التحريات، بأن الخادمة اعترفت بتفاصيل الجريمة وبأنها غافلت مخدومتها الفنانة نادية الجندي، وتمكنت من سرقة خاتمين ألماس من غرفتها، ففي المرة الأولى سرقت خاتما من ألماس، وهو الأمر الذي لم تكتشفه الأخيرة، وبعد أسابيع سرقت الخاتم الآخر من الغرفة بذات الطريقة، وتوجهت إلى جواهرجي في منطقة الهرم، وعرضت عليه المجوهرات فرفض في بداية الأمر وبعدها اشتراها بثمن بخس مستغلا عدم معرفة الخادمة بثمن المجوهرات الحقيقي.

وأوضحت التحريات أن الخادمة أرشدت عن مكان الجواهرجي الذي اشترى منها الخاتمين، فانتقلت قوة أمنية وألقت القبض عليه، وبمواجهته اعترف بتفاصيل الواقعة، وأعاد الخاتمين المسروقين إلى الشرطة، وادعى أنه لم يكن يعرف بأنهما حصيلة سرقة، لكن تحريات المباحث كشفت كذب روايته وأكدت أنه سيء النية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي قررت تسليم المجوهرات إلى مالكتها الفنانة نادية الجندي.