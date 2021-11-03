تدهور الحالة الصحية للفنانة سهير البابلي

المصدر: البيان

كشفت نيفين الناقوري ابنة الفنانة سهير البابلي عن حالة والدتها، مشيرة إلى أنها توقفت عن الأكل والكلام وحالتها حرجة وهي الآن تحت أجهزة التنفس الصناعي وتحتاج دعاء كل محبيها.

ونفت نيفين ما تم تداوله على بعض المواقع من معلومات تشير إلى استعداد والدتها لإجراء جراحة قلب مفتوح.

ونقلت صحيفة اليوم السابع عن نيفين قولها ، "هذا الكلام غير صحيح وهناك العديد من المعلومات المتداولة عن صحة والدتي تفتقر إلى الدقة".

وأوضحت ابنة سهير البابلي أن والدتها توقفت عن الأكل والكلام وحالتها حرجة وهى الآن تحت أجهزة التنفس الصناعي وتحتاج دعاء كل محبيها، مؤكدة أنها منذ شهر ونصف وهي تتردد على المستشفى والرعاية المركزة، لكن منذ أيام تدهورت حالتها الصحية ما استوجب نقلها للرعاية المركزة، حيث زرعت الفنانة الكبيرة فصى كبد منذ 8 سنوات ما تسبب فى ضعف مناعتها، فضلاً عن إصابتها بالسكر وتعرضها لغيبوبة سكر ومياه على الرئة وتوقف لعضلة القلب.



وأكدت نيفين أنها أعلنت عن الحالة الصحية لوالدتها مؤخراً حتى لا تحرمها من دعوات الملايين من جمهورها ومحبيها.



وكان الدكتور رضا طعيمة زوج ابنة الفنانة سهير البابلي كشف عن تدهور الحالة الصحية للفنانة الكبيرة بشكل كبير، مؤكداً أن حالتها الأن حرجة جدا حيث توقفت بعض أعضاء الجسم عن العمل، وقال طعيمة : "الحاجة سهير الآن بين يدى الله وندعوه أن يتغمدها برحمته".



وتابع "كانت مثقفة ومفكرة وعبقرية ومواطنة مصرية صالحة ومخلصة تمثل المرأة المصرية ووقفت فى وجه أعداء الوطن، وأيدت الرئيس السيسى، وكانت نموذجا أصيلا حريصا على الهوية والانتماء المصرى، وتحالفت مع الدولة المصرية فى شدتها وأعلنت دائما موقفها بشكل واضح، وكان تدينها تدينا وسطيا لطيفا ليس به تشدد".