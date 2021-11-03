أشهر ممثلة أمريكية رافضة للقاحات تقع في براثن كورونا

المصدر: البيان

أعلنت الممثلة الأمريكية الشهيرة كريستي سوانسون (51 عاماً)، إصابتها بفيروس كورونا يوم أمس الأول. وقالت الممثلة الشهيرة بمناهضتها للقاحات كورونا إنها تتلقى العلاج من التهاب رئوي ناجم عن إصابتها بالفيروس في أحد مشافي ولاية نيوجيرسي. وزادت أنها تتم معالجتها بالأكسجين الطبي.

وطلبت سوانسون من متابعيها على موقع تويتر الدعاء لها بالشفاء. وأوضحت أنها تخضع لأدوية تسييل الدم حتى لا يحدث تخثر في دمها. وكانت قد وصفت فايروس كوفيد-19 بأنه لا يعدو أن يكون «نزلة برد».