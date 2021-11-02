طارق المنهالي يطلق «عيّالة علم»

المصدر: دبي ـ البيان

بمناسبة احتفالات «يوم العلم»، أطلق الفنان الإماراتي، طارق المنهالي، أغنية «عيّالة علم» وهي من كلمات معالي الدكتور مانع سعيد العتيبة، وتوزيع الفنان فادي الساري.

وأوضح المنهالي لـ« الصحيفة » أن القصيدة كتبت خصيصاً للاحتفاء بيوم العلم، فقدم فيها فن العازي، ودمجه بأسلوب جميل وموزون مع فن «العيالة» التراثي الإماراتي الشهير، بينما ختم اللحن بما سماه «وقفة الولاء والطاعة» التي يقول فيها «سيدي هذا العهد.. كلنا لجل البلد»، وهي وقفة لم يسبقه أحد فيها، بحسب ما أشار

اعتزاز

وعبر المنهالي، الذي قدم العديد من الأغاني الوطنية، عن اعتزازه بالمشاركة في يوم العلم، وفي مختلف المناسبات الوطنية بالدولة، معتبراً أن الفن له دور مهم في ترسيخ الاعتزاز بالهوية والرموز الوطنية لدى الكبار والصغار، وكذلك في التعبير عن الأحداث المهمة التي يمر بها الوطن، إذ أهدى من قبل أغنية من ألحانه بعنوان «معاكم للأبد» من كلمات الشاعر / عبيد بن قذلان المزروعي ضمن مشاركة فعاليات اليوم الوطني السعودي 91 تعبيراً عن عمق العلاقات الأخوية التي تربط دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية.