الفنانة أصالة تكشف عن مفاجأة فنية لأول مرة

المصدر: البيان

كشفت الفنانة السورية أصالة المتزوجة من الشاعر فائق حسن عن عدة مفاجآت بعد حفلها الأول، وبينت أنها تشعر أن صوتها أفضل وكأن صوتها حدث له تطور بعد الزواج.

وقالت أصالة "كإني عم بغني أحلى، وكأن صوتي صار فيه شيء زيادة، الحب طلع أحسن من الحزن بكتير".. الفرح بيخلي الصوت أحلى".

وأعلنت الفنانة السورية عن تعاونها الفني الأول مع زوجها فائق حسن، وأكدت أنهما يجهزان لشيء جديد، ووصفت التعاون بينهما بالمفاجأة الخيالية، ولم تستبعد أصالة غنائها مع الفنان ماجد المهندس، والذي يعمل فائق حسن مدير أعماله، وقالت "إن شاء الله قريباً أنا وماجد يارب".

وتغزلت في زوجها على المسرح وقالت أصالة في تصريحاتها إنها لا تخاف من الحسد بسبب رومانسيتها مع فائق حسن، وأضافت أنه كذلك لا يفكر بهذه الطريقة، خاصة أن الجمهور سعيد بها ويفرح لها وتشعر أنها صديقة الجمهور.

ووجهت رسالة إلى جمهورها في حفلها بخورفكان بالإمارات قائلة "اليوم غنوا وانبسطوا نريد أن نشعر بالسعادة فقط، اليوم هو أول حفل أغني فيه وأنا حبيبة فائق حسن فاحتفلوا معنا".