من هي الفتاة التي أثارت الجدل بظهورها مع عمرو دياب؟

المصدر: البيان

شارك الفنان عمرو دياب متابعيه عبر حسابه الشخصي على إنستغرام، بصورة مميزة تجمعه بشابة تدعى تيارا واهب، خلال تواجدهما سويا في دبي على هامش فعاليات معرض إكسبو، حيث ظهرت الأخيرة مرتدية ملابس أنيقة باللون الأسود.

وأثارت الصورة حالة من التساؤلات حول هوية الفتاة ومن تكون وماصلتها بالفنان عمرو دياب.

تيارا واهب هي فتاة لبنانية، تبلغ من العمر 20 عامًا، ويًقال أنها ستظهر في كليب جديد مع عمرو دياب قريبًا، وتصف نفسها عبر حسابها الشخصي على إنستغرام بـ "المغنية العاطفية"

تقيم تيارا واهب بين بيروت ودبي، وكما هو معروف، لم يفت عشاق الموضة متابعة ذوقها في اختيار ملابسها، خاصةً بعد أحدث إطلالة لها مع عمرو دياب، بفستان باللون الأسود الأنيق.

بمتابعة أبرز إطلالات تيارا واهب، يلاحظ تنوع إطلالتها في ستايلات مختلفة، حيث ظهرت مرة بإطلالة زاهية شبيهة إلى حد ما بإطلالة السندريلا بفستان أسفل الركبة باللون البرتقالي اليوسفي بقصة "كت" الشهيرة، ونسقت اللوك البناتي المرح بقبعة مدورة بيضاء، فوق شعرها الذي تركته انسيابيًا.