إيقاف الفنان أحمد سعد عن الغناء

المصدر: البيان

قررت نقابة الموسيقيين في مصر ، برئاسة الفنان هاني شاكر، وقف الفنان أحمد سعد عن الغناء، بدءًا من أمس الأحد 31 أكتوبر وذلك بسبب امتناعه عن دفع غرامة مالية قررتها النقابة عليه منذ فترة بسبب غنائه مستخدما الفلاشة بالرغم من قرار النقابة بمنع الغناء بها.

يذكر أن نقابة الموسيقيين أصدرت قرارا يوم السبت 18 سبتمبر الماضي، بفرض غرامة على الفنان أحمد سعد لعدم التزامه بقرارها السابق بشأن منع الغناء باستخدام الفلاشة (بلاي باك)، والاستعانة بفرقة موسيقية مكونة من 8 أفراد.

وجاء في بيان النقابة "أكدت نقابة المهن الموسيقية أنها حازمة بشأن تطبيق قرار عدم الغناء على الفلاشة (بلاي باك)، وضرورة مصاحبة الفرقة الموسيقية للمطرب أو المؤدي على المسرح بحد أدني ثمانية عازفين، وأول من طبق عليه هذا القرار المطرب أحمد سعد بمناسبة إحيائه حفل بالساحل الشمالي يوم الخميس 16 سبتمبر بطريقة البلاي باك، وقد صاحبه 4 فقط من عازفي الإيقاع".

وتابع البيان، وفقا لما نشرته وسائل إعلام مصرية، "وكان الأداء بطريقة البلاي باك وتم تصوير الحفل وإرساله للفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، الذي تواصل مع مجلس الإدارة وأكد أنه لا تهاون ولا استثناء في تطبيق قرارات النقابة، وقرروا تغريم المطرب أحمد سعد مبلغ 20 ألف جنيه فقط، وإنذاره بعدم تكرار الغناء على الفلاشة (بلاي باك)، وفي حال التكرار يتم إحالته لمجلس التأديب وله كافة الصلاحيات طبقًا للقانون".