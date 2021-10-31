فرقة «ناو يونايتد» تطلق فيديو موسيقياً جديداً

المصدر: أبوظبي - البيان

استضافت «عالم وارنر براذرز أبوظبي»، فرقة البوب العالمية «ناو يونايتد»، لتصوير أحدث فيديوهاتها الموسيقية (Future Me)، حيث قامت الفرقة بأداء أجمل الرقصات أثناء التصوير، الذي تمّ في عددٍ من المناطق في المدينة الترفيهية، مثل «غوثام سيتي» و«متروبوليس» و«وارنر براذرز بلازا».

تشتهر فرقة «ناو يونايتد»، بأدائها المميز، ورقصاتها المفعمة بالحيوية والطاقة، وتعتبر واحدة من أكبر فرق البوب الصاعدة في العالم، إذ تضم أكثر من 18 عضواً من جنسيات مختلفة، مثل أستراليا والبرازيل وكندا والصين وفنلندا وألمانيا والهند واليابان وكوريا والمكسيك والفلبين وروسيا والسنغال والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى عدد من الأعضاء الجدد، من لبنان وساحل العاج وإسبانيا.