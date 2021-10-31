طرب وفرح في حفل أصالة والرويشد بخورفكان

المصدر: خورفكان - البيان

وسط أجواء مبهرة من الفن والفخامة والأصالة والطرب، وعلى مدرج خورفكان، الوجهة الثقافية والتحفة الفنية المعمارية، التي تلتقي فيها العمارة الرومانية بالطابع الإسلامي، اجتمع متذوقو الفن واللحن العذب، في أولى حفلات موسم «هلا خورفكان»، الذي أحياه نجما الغناء الخليجي والعربي الفنانان المتألقان أصالة، وعبدالله الرويشد، يوم أول من أمس الجمعة.

وأشعلت أصالة بصوتها القوي وإحساسها المرهف الأمسية وسط حفاوة كبيرة من جمهورها المحب، بتوليفة مميزة من أغانيها التي تترجم أعذب المشاعر وأصدقها، مثل «اشتقت إليك»، و«بنت أكابر»، و«عقوبة»، و«اتحبني»، و«ذاك الغبي»، و«كان يهمني»، و«روح وروح»، وأطربت أصالة جمهورها، الذي تفاعل معها، بأغنية «أسمع صدى صوتك»، من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، والتي غنتها لأول مرة في 1991.

وأطل سفير الأغنية الخليجية عبد الله الرويشد على جمهوره في إمارة الشارقة بتوليفة من أعماله الغنائية، التي صعدت باسمه في سماء الأغنية الخليجية، وجعلت منه اسماً خالداً في أذهان محبيه ومعجبيه من متذوقي الطرب الخليجي الأصيل.

وتنقل الرويشد بين إصداراته، التي اشتهر بها وقادته إلى سطوع نجمه بين مشاهير الفن الخليجي، ليجذب أفئدة الجمهور، الذي تفاعل بشكل كبير مع أبرز أغانيه، التي شكلت باكورة شهرته منذ انطلاق مسيرته الفنية مثل «دنيا الوله»، و«عويشق»، و«هجرتك»، و«تصور يا فلان»، و«ما في أحد مرتاح» و«اتبع قلبي».