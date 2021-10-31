تحرَّشوا بها.. ابنة نشوى مصطفى تنجو من الموت

المصدر: البيان

نجت ابنة الفنانة المصرية نشوى مصطفى من الموت بأعجوبة، بعد تعرُّضها لجريمة تحرُّش فوق أحد الجسور في القاهرة.

وأوضحت نشوى، أمس، عبر حسابها الشخصي في «فيسبوك»، أن مجهولين يستقلون شاحنة تحرَّشوا بابنتها فوق جسر على طريق الهرم المنصورية.

وقالت إنهم حاولوا التضييق عليها بالشاحنة أثناء قيادة سيارتها، ما أدى إلى إصابتها بفزع شديد.

وأضافت أن ابنتها كادت تسقط من فوق الجسر بسبب تلك التصرفات المريبة، مشيرةً إلى أنها نجحت في التقاط صورة للمجرمين.

وأعربت الفنانة عن استيائها مما تعرَّضت له ابنتها، مرفقةً الصورة التي توثق الجريمة النكراء.

يُذكر أن نشوى مصطفى تقدِّم برنامج «بنت البلد» على قناة «صدى البلد»، وكان آخر أعمالها الفنية مسلسل إماراتي بعنوان «اللي نحبهم»، من إخراج باسم شعبو، وتأليف مرعي الحليان.