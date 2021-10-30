نجل الفنان مجدي الحسيني يكشف حقيقة وفاته

المصدر: البيان

كشف المخرج حسام الحسيني، نجل الفنان المصري الكبير مجدي الحسيني، حقيقة وفاة والده، نافياً صحة الأنباء المتداولة عن ذلك.

وقال حسام، عبر حسابه الشخصي في «فيسبوك»: «أبويا الفنان العظيم مجدي الحسيني الحمد لله بخير، وصحته زي الفل».

وأضاف: «مش فاهم مين الشخص المريض اللي ينزل خبر موت شخص أو فنان، ربنا ينتقم منكم ويوجع قلبكوا».

يُذكر أن مجدي الحسيني عازف أورغ ولد بمحافظة أسيوط، وانضم إلى فرقة عبد الحليم حافظ، وظل مشاركاً له حتى وفاته سنة 1977، كما عزف في فرقة أم كلثوم وهو لم يتجاوز ستة عشر عاماً، وعزف أيضاً مع محمد عبد الوهاب وفريد الأطرش، وأسَّس فرقة «توست شو».