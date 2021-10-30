أول رد من أبوهشيمة على والد ياسمين صبري بعد تصريحاته عن زواجهما

المصدر: البيان

تحرك رجل الأعمال المصري أحمد أبوهشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس الشيوخ المصري، بشكل جدي نحو اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الطبيب أشرف صبري، والد زوجته الفنانة ياسمين صبري، بتهمة السب والقذف والتطاول من خلال تصريحاته في الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان أبوهشيمة فضل عدم اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد حماه في الفترة الماضية حفاظاً على شعور زوجته، إلا أن تصريحاته زادت مؤخرًا عن الحد المحتمل، الأمر الذي دفعه إلى بحث اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ولا تمانع «ياسمين» في اتخاذ الإجراءات اللازمة التي يتيحها القانون لوقف التعرض المستمر من والدها لها ولزوجها في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت «ياسمين»، في حوار سابق لها، أن علاقتها بوالدها منقطعة منذ طفولتها، مشيرةً إلى أن انفصال والديها في صغرها ليس سببًا في انقطاع علاقتها به، قائلةً: «الناس بتعمل اختيارات في حياتها، فيه ناس بتختار تحمل المسؤولية وتكمل الطريق للآخر، وفيه ناس تختار نفسها أو أيًا كان»، وتابعت: «مفيش علاقة بيني وبينه»، لافتة إلى أن جدتها لأمها هي التي ربتها ودفعتها إلى تحمل المسؤولية منذ كانت في الرابعة من عمرها.

وكان «صبري»، والد «ياسمين»، قد نشر صورًا لها، أمس، عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك من خطبتها الأولى ليثبت أنها كانت على تواصل معه عندما كبرت، لافتًا إلى أن ابنته تزوجت زيجتها الحالية دون علمه وموافقته.

وعاد «صبري» ليحذف البوست الخاص به، بعدما أثار جدلًا كبيرًا بين متابعي مواقع التواصل الاجتماعي.