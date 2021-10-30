الإمارات تجمع روشان وسيف خان في فيلم بعد انقطاع 19 عاماً

المصدر: إعداد: نهى حوّا

أنهى الممثل الهندي، هريثيك روشان، أخيراً، تصوير أول مشاهد فيلم «فيكرام فيدا»، والذي يجري تصويره في الإمارات، إلى جانب الممثل الهندي سيف علي خان، حيث من المتوقع أن يشاهد الجمهور النجمين الهنديين معاً في فيلم لأول مرة بعد انقطاع طويل.

يذكر أن هذا الفيلم الهندي مأخوذ عن فيلم سابق باللغة التاميلية يحمل الاسم نفسه، كان قد حقق نجاحاً كبيراً عند صدوره في عام 2017.

ووفقاً لموقع «بينك فيلا» الهندي، كانت صور الممثل روشان تنتشر بسرعة البرق على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ظهر وهو يقف إلى جانب عدد من المجازفين الذين يقومون بالحركات الخطرة في الفيلم. وقد شارك المجازف منصور علي خان على «انستغرام» صوره وكتب: «انتهينا من الجزء الأول من تسلسل العمل الأكثر جنوناً!!».

وتجدر الإشارة إلى أن الممثلين، هريثيك روشان وسيف علي خان، يجتمعان معاً لأول مرة في فيلم بعد مرور 19 عاماً. وقد شوهدا معاً للمرة الأخيرة في فيلم «لا أعرف أنا ولا أنت».

وقبل أيام قليلة، زار الممثل الهندي، آر مادهافان، والذي كان قد لعب دور البطولة في الفيلم نفسه باللغة التاميلية، فريق العمل وشارك صورة أيضاً، مشيداً بالممثل هريثيك. وأفيد أن سيف علي خان سيلعب في الفيلم دور الشرطي وهريثيك روشان دور أحد رجال العصابات. وكان فيلم التشويق والإثارة «فيكرام فيدا» باللغة التاميلية لعام 2017 من بطولة آر مادهافان وفيجاي سيثوباتي.

أما النسخة الجديدة من الفيلم، فسيقوم بإعادة إنتاجها نيراج باندي، فيما سيقوم بوشكار - غياثري اللذان أخرجا الفيلم الأصلي باللغة التاميلية بإعادة إخراج النسخة الجديدة أيضاً.