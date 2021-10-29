والد ياسمين صبري يكشف سر فشل زواجها الأول

المصدر: البيان

كشف الدكتور أشرف صبري، والد الفنانة المصرية ياسمين صبري، عن السر وراء فشل زواجها الأول.

وقال صبري، أمس، عبر حسابه الشخصي في «فيسبوك»: «السر اللي الناس ما تعرفوش أنها اتطلقت من الراجل المحترم الدكتور ده بسبب أمها، لأنه حكى لي وقال لي: أمها خربت بيتنا».

وأضاف: «اتجوزت من ورايا وبدون علمي بعد التربية اللي عملتها لها، وعشان كده أنا مش معترف بجوازها اللي من ورا ضهري ده، وحسبي الله ونعم الوكيل».

ونفى تصريحات ابنته السابقة التي أكدت فيها أن علاقتها بوالدها منقطعة، وأنها عاشت طفولتها بمنزل جدتها ولم تعش مع والدها، واصفاً تلك التصريحات بأنها محاولة منها لتبرير عدم حضورها حفل زفاف شقيقها.

وأوضح أن تصريحاتها لا صحة لها، وأنها تربت في منزله، وأنه من قام كذلك بالترتيب لحفل خطوبتها، داعماً قوله بمجموعة من صور خطبتها الأولى.

وتابع: «يا ريت الناس اللي يعرفونا وجم بيتنا يردوا ويقولوا ياسمين كانت عايشة في بيتي إزاي في كل مراحلها، وإزاي اتخطبت وعملتلها أجمل حفلة ودي صورها».