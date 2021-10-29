روجينا: أشرف زكي فقد الذاكرة

المصدر: البيان

كشفت الفنانة المصرية روجينا أن زوجها الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في مصر، أصيب بفقدان الذاكرة.

وقالت روجينا، حسبما أفاد موقع «الدستور»: «لقيت تليفون جالي من بوسي شلبي، قالت لي إن أشرف وقع، ومش فاكر حاجة».

وأضافت: «انهرت أنا والبنات، وجرينا عليه فورا، واتفاجئنا إنه فعلاً مش فاكرنا»، مؤكدةً أنه «جاله فقدان مؤقت للذاكرة».

من جهته، أوضح أشرف زكي أن حالته الصحية الآن جيدة، مشيراً إلى أن ما حدث له منذ فترة كان بسبب الإرهاق الشديد.

وقال إنه تم حقنه ببعض الأدوية بعد تلك الواقعة، لافتاً إلى أنه يباشر عمله في النقابة بصورة طبيعية.