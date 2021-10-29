بيومي فؤاد يعتذر للشعب السعودي

المصدر: البيان

أعرب الفنان المصري بيومي فؤاد عن اعتذاره للشعب السعودي بسبب إعلان عن أحد المطاعم ظهر فيه أخيراً واشتمل على دعابة غير لائقة، ما أثار استياءً واسعاً تجاهه.

وقال فؤاد، أمس، عبر حسابه الشخصي في «فيسبوك»: «مساء الخير، في إعلان نزل لي في المملكة العربية السعودية يقال إنه مسيء، أولاً كامل اعتذاري لكل إخوتي في المملكة».

وأضاف: «ثانياً أرجو توضيح سوء التفاهم الذي حدث، أنا لم أقصد بما نشر أنه إعلان، ولكن أصحاب المطعم طلبوا مني نعمل هذا (الإفيه)، على أن يحتفظوا به لأنفسهم كفيديو شخصي».

وتابع: «وبالطبع، لم أتخيل أنه سيُستخدم لدعاية المطعم باسمي، وإني تفاجأت مثلكم تماماً عند مشاهدتي للفيديو».

وأكد أنه يرفض رفضاً تاماً نسبة هذا الإعلان إليه احتراماً للشعب السعودي ولكل جمهوره في الوطن العربي.