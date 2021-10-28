الفنان محمد محيي يدخل عش الزوجية

المصدر: البيان

أعلن المطرب المصري محمد محيي اعتزامه أخيراً الزواج، مؤكداً أنه وجد شريكة حياته.

وقال محيي، حسبما أفاد موقع «أخبار اليوم»: «لقيت شريكة حياتي أو نصفي الآخر، وقريب جداً هنعلن، وهيبقى في خطوة للزواج إن شاء الله».

وكشف عن السر وراء تأخره في الإقبال على تلك الخطوة حتى الآن، موضحاً أنه لم يكن قد عثر على الشخص المناسب الذي يتفهم أفكاره واهتماماته ولعدم نجاح التجارب السابقة.

يُذكر أن محمد محيي يبلغ من العمر 51 عاماً، فهو من مواليد 1970، وكانت آخر أعماله أغنية «مابقتش شبهي»، من كلمات مصطفى مرسي، وألحان محمد مدين، وحققت ما يزيد على 3 ملايين مشاهدة على «يوتيوب».