وفاة الفنان الأردني جميل عواد

المصدر: البيان

توفي الفنان الأردني القدير جميل عواد بعد صراع مع المرض وفقا لمنشور شاركه نقيب الفنانين السابق ساري الأسعد.

والفنان جميل يوسف عواد العواد ممثل أردني شهير ولد في عمان عام 1937 وقد اشتهر بأدوار الحزم والشدة.

درس هندسة الديكور وعمل رئيسا لقسم الفنون التشكيلية في قسم الثقافة والفنون عام 1964 ، عمل في التلفزيون الأردني عند افتتاحه عام 1968 ثم غادر عمّان ليعود عام 1974 ويخرج أول مسرحية له وكان اسمها الغائب ، وهو متزوج من الممثلة الأردنية جولييت عواد ، كما قدم خلال مسيرته الفنية التي تزيد على 40 عاما اكثر من 200 مسلسل تلفزيوني وسبعة افلام سينمائية.