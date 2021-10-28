الرويشد وأصالة في حفل مدرج خورفكان غداً

المصدر: خورفكان - البيان

بباقة منتقاة من الأغاني التي تجمع فخامة الصوت والطرب الأصيل، وعلى مدرج خورفكان، التحفة الفنية المعمارية التي تجمع العمارة الرومانية بالطابع الإسلامي، سيكون جمهور إمارة الشارقة والإمارات غداً على موعد مع ليلة لا تنسى تجمع الفنانان عبد الله الرويشد وأصالة. وقال الفنان عبد الله الرويشد: «جمهوري الحبيب في الشارقة وخصوصاً في خورفكان، انتظروني لنغني معاً ونحتفي معاً بالموسيقى والطرب والنغم الجميل، في مدرج خورفكان، هذا المدرج الجميل الذي يسعدني أن أكون من أوائل من سيغني عليه برفقة الرائعة أصالة».

وقالت الفنانة أصالة: «وعدتكم أني سأعود، لأن للشارقة سحر لا ينسى، والآن أعود بكل حب لأغني في خورفكان وأشارك معكم ما في قلبي بالأغاني والألحان، وأتشارك هذا النجاح مع الغالي أبو خالد، الفنان عبد الله الرويشد».

ويحرص المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة على اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا تشمل الحصول على نتيجة سلبية في تطبيق الحصن لنظام المرور الأخضر، وتطبيق سياسة التباعد الجسدي عبر وضع مقاعد الجمهور وفقًا لقواعد المسافة الآمنة بهدف المحافظة على سلامة الحضور.

الجدير بالذكر أن مدرج خورفكان، بوابة تُشرع على الفن والإبداع، تجمع ما بين فنون العمارة وفنون الموسيقى والمسرح، ليقدم تجربة متكاملة ومتفردة، شُيّد في ديسمبر 2020، ويسعى إلى تنظيم البرامج الفنية الدورية التي تستضيف عروض الأفلام والعروض الموسيقية والحفلات الغنائية والأعمال المسرحية.

ويهدف المدرج إلى أن يكون وجهة عالمية في خارطة الفنون الكلاسيكية والمعاصرة، وأن يكون جامعاً لكل أفراد المجتمع من خلال فضائه الرحب، حيث صُمم المدرج على مساحة 80 ألف قدم مربعة، ويتسع لـ 3600 متفرج، ويجمع في تصميمه ما بين العمارة الرومانية والحضارة الإسلامية، ليكون أيقونة استثنائية، فهو يطل على شاطئ خورفكان من موقعه في قلب جبل السَيْده، ويجاوره شلال الكهف، ليكون بذلك معلماً سياحياً يقصده السكان والسياح.