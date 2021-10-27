بعد هجومه الشرس عليها .. ياسمين صبري تكشف طبيعة علاقتها بوالدها

المصدر: البيان

كشفت الفنانة المصرية ياسمين صبري عن طبيعةعلاقتها بوالدها، بعد انفصاله عن والدتها، وذلك بعد تصريحاته الأخيرة التي هاجمها فيها بسبب عدم حضورها حفل زفاف شقيقها.

وقالت ياسمين صبري خلال لقائها في برنامج "abtalks"، المذاع على يوتيوب: "جدتي وجدي لمامتي هما اللي ربوني، وجدتي ست شديدة، ومامتي كانت بطلة سباحة وخلوني أتدرب وألعب سباحة من وأنا عندي 4 سنين".

وأضافت: "ماكنش عندي رفاهية الوقت وكان فيه شدة والتزام عليّ بالذات في الرياضة ولو مكسبتش ممكن أضرب بالشبشب عادي، وطفولتي أنا بحبها، وعلاقتي بأمي هي كل حاجة في حياتي هي سافرت وحصل انفصال من وأنا عندي سنتين، مشفتش غير جدي وجدتي ".

وتابعت ياسمين صبري: "مفيش علاقة بوالدي وده مش بسبب الانفصال كل يوم الواحد بيبقاله اختيار وناس بتختار تكمل الطريق وتتحمل المسؤولية وفيه ناس بتختار نفسها أو أيا كان، والانفصال مش معناه العيلة تتفكك بالعكس ده بيبقى اختيار".

وكان أشرف صبري، رئيس جمعية الغوص والحفاظ على البيئة البحرية بالإسكندرية، قد شن هجوما حادا على ابنته الفنانة ياسمين صبري ووالدتها وأخواتها، وذلك بسبب رفضهم حضور حفل زفاف شقيقهم.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري مسلسل "فرصة تانية" رمضان 2020، مع النجوم: أحمد مجدي، نهال عنبر، أيتن عامر، دياب، ومحمود البزاوي وغيرهم، معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج ‏مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجي.