أمينة خليل تعلن فسخ خِطبتها

المصدر: البيان

أعلنت الفنانة المصرية أمينة خليل فسخ خطبتها من رجل الأعمال عمر طه.

وقالت أمينة، خلال لقائها أمس في قناة «أون»: «قدر الله وما شاء فعل»، موضحةً أنها تأثرت بعد انتهاء الارتباط، لكنها على يقين بأن الله سيعطيها شيئاً أفضل.

وأضافت أن الزواج بفنانة أمر صعب على بعض الرجال، وأنه يحتاج إلى رجل قوي جداً ليتحمل الأمر، حيث إن الحياة في هذه الحالة لا تكون سهلة.

وتابعت: «أي رجل يرى زوجته ممثلة ناجحة ويرى حب الناس لها، لا بد أن يفتخر بذلك، لذلك حياتهما تكون مختلفة».

ورأت أن بعض الرجال لا يقبلون أن تكون الزوجة أكثر شهرة، مشيرةً إلى أن «الأمر يرجع لشخصيته، فهناك رجال يتحملون هذا الوضع، ورجال آخرون لا يتقبلونه».

وكشفت عن مواصفات فتى أحلامها، قائلةً: «أن يكون صديقاً مقرباً لها، لأن الصداقة بين الثنائي المرتبط تجعل علاقتهما أكثر سعادة».