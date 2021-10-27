أول ظهور إعلامي لمدحت شلبي بعد شائعة وفاته.. القصة كاملة

المصدر: البيان

فند الإعلامي المصري مدحت شلبي شائعة وفاته وذلك بظهوره في برنامجه "مساء أون تايم" على قناة أون سبورت مساء أمس الثلاثاء.

ونفت الفنانة سحر نوح، زوجة الإعلامي مدحت شلبي، الشائعات التي ترددت عن وفاته.



وقالت الفنانة سحر نوح، في منشور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إشاعة سخيفة من مرضي نفسيين، الحمد لله مدحت شلبي زوجي الغالي بخير، ويارب مايحرم حد من غالي، وينتقم من الأشرار".

وأشاد الإعلامي مدحت شلبي ببداية مباريات الدوري المصري لافتا إلى أنها بداية جيدة للغاية أن يبدأ الدوري العام بمباريات بها أهداف وهي ظاهرة طيبة.

وقال مدحت شلبي عبر قناة: إن مباراة سموحة والاتحاد السكندري كان بها 8 أهداف.

وكانت إحدى الصفحات الشهيرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" نشرت مساء الثلاثاء، خبرا عن وفاة الإعلامي مدحت شلبي نتيجة أزمة في الجهاز التنفسي.

ونفى مصدر مقرب من الإعلامي الرياضي مدحت شلبي، شائعة وفاته إثر أزمة فى الجهاز التنفسي، والتى انتشرت على موقع التواصل الاجتماعى"فيسبوك ".

وقال المصدر إن ما نشر حول وفاة مدحت شلبي، شائعة سخيفة، مؤكدا أن الإعلامى الرياضي في طريقه لمدينة الإنتاج الإعلامي استعدادا لتقديم حلقة الليلة من برنامجه "مساء أون تايم" وفق صحف مصرية.

وقال علاء عزت، الناقد الرياضي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، إن الكثير من المواقع الإخبارية نشرت الخبر وتناقلته دون تحري الدقة أو الرجوع إليه أو إلى الكابتن مدحت شلبي.

ولفت علاء عزت، الناقد الرياضي، إلى أن هناك "هكر" نجح في سرقة حسابه إلى جوار 25 آخرين من النقاد الرياضيين، وذلك من خلال لينك واحد يخص نقابة الصحفيين.

وأكد خلال مداخلة على قناة صدى البلد، أن ضمن الذين تم تهكير حساباتهم الكابتن جمال الغندور، وجمال نور الدين رئيس المنظومة الإعلامية بوزارة الشباب والرياضة وعمرو الدردير، موضحا أنه سيتقدم ببلاغ.

وتابع: إن هذا الهكر أمر مزعج لأنه يستهدف الصحفيين المتخصصين في الوسط الرياضي، ويستغل الحسابات التي يستولي عليها بشكل سيئ.

واختتم علاء عزت، الناقد الرياضي، أن ركلة الجزاء التي حصل عليها نادي الزمالك في مباراته مع إنبي غير صحيحة وهذا بشهادة الكثير من النقاد الزملكاويين أنفسهم.

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