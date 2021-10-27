فنانة شهيرة: الفنانون الرافضون للمشاهد الجريئة "ليه يشتغلوا في الفن"

المصدر: البيان

أصدرت الفنانة شيرين رضا تصريحات قوية بحق الفنانين الذين يرفضون المشاهد الجريئة " اللمس أو القبلات " قائلة: "طيب ليه يشتغلوا في الفن أصلاً".

وعلقت الفنانة شيرين رضا على فيلم "قمر 14" الذي عرض على هامش فعاليات مهرجان "الجونة السينمائي" وبالأخص المشهد الأخير الذي شهد قبلة سينمائية بعد اختفائها لفترة طويلة من المشاهد السينمائية وشهد تصفيقاً حاراً اثناء عرضه في المهرجان.

وقالت في لقاء خلال برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، المذاع على شاشة "ON"، مساء الثلاثاء، إن فترة الثمانينيات عندما انتشرت ما يسمى بأفلام "المقاولات" كانت سبباً رئيسياً في النفور من القبلات السينمائية والمشاهد الرومانسية ولذلك اختفت لفترة طويلة من الساحة، مواصلة: "اختفت خالص لأننا في حياتنا كمصريين الحياة أبيض أو أسود لكن لو الحاجة بتتوظف بشكل صحيح هتبقى مظبوطة حتى في الملابس سواء خاتم أو جزمة أوقميص أو غيره أو بوسة أو حضن لازم توظف بشكل جيد عشان تبقى مقبولة ومظبوطة".

وتعليقاً على بعض الفنانين الذين يرفضون اللمس في المشاهد خلال التمثيل، قالت رضا : "طيب ليه يشتغلوا في الفن أصلاً.. ممكن يروحوا الراديو هيبقى فيه أعمال مافيش فيها لمس".

ورفضت رضا ما يسمى بمصطلح "السينما النظيفة"، قائلة : "ده مصطلح بيشتمنا كلنا يعني أي حاجة خارج هذا المصطلح تسمى ابتذال"، مردفة: "سينما نظيفة دي كلمة شتيمة وليست توصيف"، مستطردة: "السينما دي بتلخص حياتنا وبترصدها بكافة تفاصيلها دي سينما للبني أدمين مش بنعمل قصة عن بقرة لو أم في مشهد بتسلم على ابنها اللي ماشفتوش من عشرين سنة وسلمت عليه من غير حضن إزاي الناس هتصدقه".