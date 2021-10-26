وزير ينصح شاروخان بإلحاق نجله بمركز إعادة تأهيل لعلاج الإدمان

المصدر: دبي-اليازية البدواوي

منذ القبض على آريان خان، نجل النجم البوليوودي شاروخان، في قضية تتعلق بالمخدرات، واجه شاروخان وعائلته أوقاتاً عصيبة، آخرها رفض المحكمة يوم الخميس الماضي طلباً للإفراج عن آريان بكفالة. وفي حين خرج العديد من المشاهير لدعم شاروخان، همّ وزير الدولة الاتحادي للعدالة الاجتماعية والتمكين، رامداس أثوالي، بتقديم نصيحة للنجم، مفادها ضرورة إيداع نجله بمركز إعادة تأهيل لعلاج الإدمان.

ووفقاّ لموقع "زي نيوز"، وبما أنه من المقرر عقد الجلسة في 26 أكتوبر، اليوم، نصح الوزير رامداس أثوالي ممثل بوليوود بإرسال ابنه للعلاج قائلاً: "تعاطي المخدرات في سن مبكرة أمر غير جيد البتة، ولدى آريان مستقبل طويل.. أنصح شاروخان بإرسال ابنه لمركز إعادة تأهيل لإزالة الإدمان، يكون مرتبطاً بالوزارة". كما ولفت الوزير بضرورة إبقاء آريان لمدة شهر إلى شهرين هناك بدلاً من بقاءه في السجن، كما قال.

كما وقال زعيم الحزب الجمهوري الهندي أيضا إنه ووفقا لوزارته، يجب صياغة قانون جديد لا يُسجن فيه المتهم بموجبه. مشيداً من جهة أخرى بجهود عدد من الفرق في القضية التي احتلت عناوين صحف العالم ولازالت.

ولا يعتبر رامداس أثوالي الوزير الوحيد الذي انتقد اعتقال نجل النجم البوليوودي في القضية، بل هنالك آخرون.

وفي السياق، رفضت محكمة هندية مؤخراً طلبا للإفراج عن نجل نجم بوليوود، شاروخان، بكفالة بعد 18 يوما من اعتقاله بتهمة تعاطي المخدرات خلال إحدى الحفلات.

وكان آريان خان، البالغ من العمر 23 عاما، قد اعتُقل من سفينة سياحية كانت في طريقها من مدينة مومباي إلى ولاية غوا في الثاني من أكتوبر، نقلاً عن "بي بي سي". ليتهمه مكتب مكافحة المخدرات بموجب قوانين "تتعلق بحيازة واستهلاك وبيع مواد محظورة"، لكنه نفى التهم المنسوبة إليه

من جهته، قال محاميه، ساتيش مانشيندي، للمحكمة مرارا أنه لم يُعثر على مخدرات في حوزة نجل الممثل، وأنه "لا يوجد أي دليل على أنه تعاطى مخدرات".

ومن المتوقع أن يستأنف محامو آريان خان قرار محكمة مومباي العليا.

وقال الادعاء، في جلسة استماع سابقة، إنه من الضروري اتخاذ "وجهة نظر جادة" بشأن تعاطي المخدرات بين الشباب، مضيفا أن آريان خان لا يجوز معاملته بطريقة مختلفة عن 17 متهما آخرين في القضية، وبالتالي لا ينبغي الإفراج عنه بكفالة.