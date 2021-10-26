رجاء حسين تطلق تصريحات نارية ضد مهرجان الجونة وضيوفه

المصدر: البيان

وجهت الفنانة القديرة رجاء حسين انتقادات شديدة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي، بكل ما فيه من فعاليات وأفلام سينمائية وأعمال فنية وإطلالات، واختصرت حديثها عنه بعبارة «الجونة عري مش طبيعي.. والجونة ملهاش دعوة بالسينما ونجيب ساويرس ملهوش علاقة بالسينما ومتخلونيش أغلط».

وأبدت رجاء حسين، استيائها ورفضها الشديد للمهرجان وجاهرت بعدم قبولها المشاركة فيه عند سؤالها من قبل أحد الأشخاص عن الأمر. وفقاً لصحيفة "المصري اليوم".

وعند سؤال الفنانة القديرة، عما إذا تم دعوتها لحضور المهرجان، هل ستحضر أم لا، قالت ساخرة: «أنا لما اتسألت السؤال ده اتصدمت شوية، أنا أعرف ألعب الكومي أه لكن شلح لأ" في إشارة لإطلالات الفنانات الجريئة خلال المهرجان.

وأضافت: «أنا مبيعجبنيش المهرجان من أوله لأخره، ولا طريقة تقديمه ولا طريقة عرضه وشايفة إنها تجارة بحته ولا يمت للفن والسينما بصلة". واستطردت: «عمرنا ما سمعنا إن الفنانين نجومنا أيام زمان طلعوا بالطريقة دي».

ويذكر أن حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي أقيم يوم 14 أكتوبر الجاري، وتم خلاله تكريم عدد كبير من النجوم والأفلام السينمائية.