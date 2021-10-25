انهيار الديكور على الفنان محسن منصور وتعرضه لإصابات

المصدر: البيان

تعرَّض الفنان المصري محسن منصور لإصابات إثر انهيار الديكور عليه خلال تصويره أحد الأعمال الدرامية.

وقال منصور، اليوم، عبر حسابه الشخصي في «فيسبوك»: «الحمد لله، قدر الله وما شاء فعل، كله خير من الله».

وأضاف، معلِّقاً على صورة تُظهر إصابته: «أثناء التصوير اليوم ووقوع قطعة الديكور على رجلي»، مشيراً إلى إصابة مخرج العمل أيضاً.

وطالب النجم جمهوره ومحبيه بالدعاء له قائلاً: «دعواتكم بالشفاء لينا، الألم فظيع، يا رب اشفِ كل مريض».

يُذكر أن محسن منصور شارك، خلال شهر رمضان الماضي، في مسلسل «المداح»، إلى جانب النجوم حمادة هلال، وأحمد بدير، ونسرين طافش، وخالد سرحان، وآخرين، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج.