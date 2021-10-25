المخرج مجدي الهواري يكشف حقيقة زواجه بالمطربة أنغام

المصدر: البيان

كشف المخرج المصري مجدي الهواري حقيقة زواجه بالمطربة المصرية أنغام، نافياً ما تم تداوله أخيراً بخصوص ذلك.

وقال الهواري، خلال لقائه أمس في برنامج «ذا إنسايدر بالعربي»: «أنغام أختي وصاحبتي من زمان جداً، وإحنا فوق مستوى الإشاعات والكلام دا، لأن في صلة كبيرة جداً، زمالة وصحوبية وأخوة وحاجات كتيرة تربطني بأنغام».

وأضاف: «مش محتاج نكبر الموضوع، ودا مفهوم»، واصفاً ما يقال في مسألة زواجهما بأنه أمر «سخيف».

كان قد تردد خلال الأيام الماضية أن المخرج مجدي الهواري تزوَّج الفنانة أنغام بعد حضورها مسرحية «يا ما في الجراب يا حاوي» التي يخرجها الهواري ويؤدي بطولتها الفنان الكبير يحيى الفخراني.