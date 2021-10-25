مخرج فيلم الممثل أليك بالدوين المصاب يخرج عن صمته

المصدر: البيان

أعرب المخرج جويل سوزا الذي أصيب في كتفه في حادث إطلاق النار عن أسفه العميق لوفاة المصورة السينمائية هالينا هاتشينز أثناء تصوير فيلم «راست» على يد الممثل أليك بالدوين.

وكان سوزا قد أصيب في كتفه عندما أفرغ بالدوين شحنة مسدسه الدوار الذي كان يحتوي على ذخيرة حية، وتدث للمرة الأولى عن الحادثة المؤسفة فيما دخل التحقيق في الحادث يومه الثالث دون الوصول إلى إجابات وافية حول الكيفية التي وقع بها الخطأ القاتل.

وقال سوزا في بيان نقلته وكالة «رويترز» للأنباء: «أنا حزين للغاية لفقد صديقتي وزميلتي هالينا... كانت طيبة ونابضة بالحياة وموهوبة بشكل لا يصدق».

وأصابت الرصاصة هاتشينز في صدرها، وسوزا الذي كان خلفها، في كتفه، وفقاً لما ذكره قائد شرطة المقاطعة في محكمة سانتا فيه.

ولم يتحدث سوزا عن تفاصيل الحادث أو عن إصابته.

وأصدر قاضٍ في سانتا فيه، أمس الجمعة، أمراً لمكتب قائد شرطة المقاطعة بالتحفظ على الأسلحة النارية والملابس والكاميرات وشرائط الفيديو والذخيرة في مزرعة بوانزا جريك خارج سانتا فيه حيث كان بالدوين يصور فيلم الغرب الأميركي «راست».