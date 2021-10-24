الفنان الكويتي إسماعيل كرم في ذمة الله

المصدر: البيان

غيّب الموت قبل ساعات الفنان الشعبي الكويتي ولاعب نادي اليرموك لكرة القدم سابقاً إسماعيل علي كرم، بعد معاناة مع المرض.

وكان الراحل أبو طلال قد بدأ مشواره الفني منذ ستينيات القرن الماضي عندما أنشأ فرقة هبان، ثم بعدها تعلم العزف على آلة العود، حيث تميز طوال مسيرته الفنية بتمسكه في غناء المفردة الكويتية الأصيلة مع تقديمه للأغنية الخليجية والشرقية على حد سواء، فقدم عديداً من الأعمال الغنائية الناجحة وتغنى بأجمل أغاني كبار الفنانين، كما أنه يعتبر من أوائل المطربين ممن تغنوا باللون الشعبي، حيث بقي متمسكاً فيه حتى أواخر أيامه الفنية.

والراحل فنان شعبي أصيل، متمسك لأقصى درجة بالمنطوق الكويتي، والأصالة، والتراث، يتقن الغناء بلهجات كثيرة، تفرد من بين أفراد عائلته في أخذ خط الفن الشعبي، فتعلم العود على يد صديقه وجاره الملحن محمد الرويشد، على أغنية الموسيقار محمد عبدالوهاب «خايف أقول اللي بقلبي»، ثم غنى لكبار الفنانين أمثال محمد عبده، وطلال مداح، حتى كوّن لنفسه فرقة هبان، وأصبح نجما بالأعراس مع «الجدر الثلاثي»، هو، ومهندس الصوت سالم عباس، والفنان الشعبي القدير سليمان القصار.