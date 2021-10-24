حقيقة وفاة الفنانة المصرية سوسن بدر بكورونا

المصدر: البيان

ردت نقابة الممثلين في مصر على شائعة وفاة الفنانة سوسن بدر التي انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل خلال الساعات الماضية حيث أكد عضو النقابة منير مكرم أن سوس بدر بخير وبصحة جيدة.

وتصدر اسم الفنانة المصرية سوسن بدر محركات البحث بعد انتشار شائعات عن وفاتها متأثرة بفيروس كورونا، إلا أن نقابة المهن المصرية نفت هذه الشائعات.

ونقلت صحف مصرية عن مصادر بالنقابة تكذيبها هذه الأنباء، كما أشارت إلى أن الفنانة سوسن بدر "بصحة جيدة".

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية بخبر وفاة سوسن بدر، عن عمر 64 سنة بكورونا، ما أقلق المتابعين خاصة أن الصفحة الرسمية للفنانة لم تصدر أي بيان تكذب فيه هذه الأنباء وفق صحف مصرية.

يذكر أن سوسن بدر كانت قد شاركت مؤخرا في مسلسل "زي القمر" إلى جانب الفنان إيهاب فهمي وعدد من الفنانين، من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد شفيق.