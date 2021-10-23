«ربنا يرحمك».. محمد هنيدي يوجه رسالة مؤثرة إلى علاء ولي الدين
وجه الفنان المصري محمد هنيدي رسالة مؤثرة إلى صديقه الراحل علاء ولي الدين.
وقال هنيدي، في تعليق له عبر حسابه في «فيسبوك»: «فيه ناس في حياتنا لما بيسيبونا بياخدوا حاجة عمرها ماهتتعوض.. أكتر ناس فاهماك، بتكمل الجملة قبل ما تقولها وبتفهمك من نظرة وانفعال صغير».
وأضاف: «وبتحس بيك من غير حتى ما تشوفك، تكون مضايق أو زعلان وفجأة تلاقيه بيكلمك وحاسس إنك فيك شيء»، خاتماً عبارته بقوله: «ربنا يرحمك يا علاء».
يُذكر أن هنيدي وعلاء كانا صديقين مقربين وشاركا معاً في بعض الأعمال الفنية، من أهمها: فيلم «حلَّق حوش»، وفيلم «سمكة وأربع قروش»، ومسرحية «ألابندا».