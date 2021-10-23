«ربنا يرحمك».. محمد هنيدي يوجه رسالة مؤثرة إلى علاء ولي الدين

المصدر: البيان

وجه الفنان المصري محمد هنيدي رسالة مؤثرة إلى صديقه الراحل علاء ولي الدين.

وقال هنيدي، في تعليق له عبر حسابه في «فيسبوك»: «فيه ناس في حياتنا لما بيسيبونا بياخدوا حاجة عمرها ماهتتعوض.. أكتر ناس فاهماك، بتكمل الجملة قبل ما تقولها وبتفهمك من نظرة وانفعال صغير».

وأضاف: «وبتحس بيك من غير حتى ما تشوفك، تكون مضايق أو زعلان وفجأة تلاقيه بيكلمك وحاسس إنك فيك شيء»، خاتماً عبارته بقوله: «ربنا يرحمك يا علاء».

يُذكر أن هنيدي وعلاء كانا صديقين مقربين وشاركا معاً في بعض الأعمال الفنية، من أهمها: فيلم «حلَّق حوش»، وفيلم «سمكة وأربع قروش»، ومسرحية «ألابندا».