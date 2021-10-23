الفنانة بشرى: تعرَّضت للتحرش في طفولتي

المصدر: البيان

كشفت الفنانة المصرية بشرى عن تعرُّضها لجريمة تحرُّش أثناء مرحلة طفولتها.

وقالت بشرى، خلال لقائها أمس في قناة «الحياة»، إنها واجهت تلك الجريمة البشعة ثلاث مرات في مراحل مختلفة من حياتها، مشيرةً إلى أن أبرزها كانت خلال عملها بالتمثيل.

وأضافت أن المرة الأولى حدثت وهي في طريقها بأحد الشوارع متوجهةً إلى درس البيانو، لافتةً إلى أنها لم تكن قد تجاوزت العاشرة من عمرها.

وأوضحت أن المتحرش كان يسير وراءها، إلا أنها ركضت بسرعة للهرب منه.

وأكدت أن أكثر المرات تأثيراً وقعت خلال طفولتها، إذ كانت تستقل إحدى وسائل المواصلات العامة لحضور درس خصوصي لمادة العلوم، فحاول أحدهم التطاول عليها.

وتابعت أنها نجحت في الهرب في تلك المرة أيضاً، ووصلت إلى المعلمة وزملائها وهي منهارة، فحاولن مواساتها، وحرصن على عدم تركها بمفردها بعد تلك الواقعة.

وذكرت أنها تعرَّضت للتحرش من شخص معروف يعمل في مجال التمثيل، رافضةً الإفصاح عن اسمه أو صفته.

وحكت أنها تمكَّنت حينها من الإمساك بربطة عنقه، وصدمته بالحائط وهربت، منوهةً بأنها من الممكن أن تكشف عن شخصيته هو وآخرين في مذكراتها.