خلال مهرجان الجونة .. تفاصيل مشاجرة دينا الشربيني وحسن أبو الروس

المصدر: البيان

تفجرت أزمة عنيفة ومشاجرة بين الفنان حسن أبو الروس والفنانة دينا الشربيني منذ أيام؛ خلال مهرجان الجونة السينمائي.

ووفقا لموقع صدى البلد فقد بدأت الأزمة فور قيام زوجة حسن أبو الروس بإلغاء متابعته على إنستغرام؛ بسبب ظهوره مع دينا الشربيني، لتحدث مشاجرة بين أبو الروس والشربيني على شاطئ الفندق ليلا؛ حيث ارتفعت أصواتهما وحاول البعض تهدئة الأمور، ما دفع إدارة مهرجان الجونة لرفض السماح لحسن أبو الروس بالدخول على الريد كاربت.

وتعاونت دينا الشربيني مع حسن أبو الروس في أغنية جديدة تم طرحها عبر يوتيوب حملت اسم فلتت مني، ولكن الأمر لم يتوقف عند ذلك بل أصبح أبو الروس يتواجد مع دينا في كل مكان.

وفسر الكثيرون هذا الأمر بأن زوجة أبو الروس تشعر بالغيرة من دينا الشربيني خاصة في ظل تواجد زوجها معها في كثير من الأوقات، ولكن أبوالروس أكد في تصريحات صحفية أنه يحب دينا كأخته، وأن العلاقة بينهما لا تتعدى الصداقة.