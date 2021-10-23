كشف تفاصيل مثيرة حول حادث هوليوود المأساوي

المصدر: وكالات

كشفت السلطات الأمريكية تفاصيل مثيرة عن الحادث المأساوي الذي وقع في موقع تصوير فيلم في ولاية نيو مكسيكو، حيث قتل الممثل أليك بالدوين عن طريق الخطأ، مديرة التصوير، وأصاب مخرجا.

ونشرت محكمة أمريكية أمس الجمعة طلب مكتب قائد شرطة مقاطعة سانتا في، لإصدار مذكرة تفتيش، وهو ينص على أن المسدس كان واحدا من ثلاثة مسدسات تركتها المسؤولة عن الأسلحة في فريق تصوير فيلم الويسترن "راست"، هانا غوتيريز، على عربة أمام مبنى خشبي جرى فيه تصوير أحد المشاهد.

ووفقا لبيانات الشرطة، جاء مساعد المخرج، ديف هولز، إلى العربة وأخذ ذلك المسدس، دون أن يشتبه بأنه محشو برصاص حي، ونقله إلى بالدوين (63 عاما).

وأكدت الشرطة أن هولز لدى تسليمه المسدس إلى الممثل، طمأنه بأنه محشو برصاص فارغ، أو كما يسمى في عالم هوليوود.. مسدس بارد.

وعندما ضغط الممثل خلال تصوير المشهد الزناد، أدى ذلك إلى إصابة مديرة تصوير الفيلم هاليانا هاتشينز (42 عاما) في الصدر، وإصابة المخرج جويل سوزا (48 عاما) الذي كان يقف بجانبها.

هاتشينز توفيت لاحقا بعد الإصابة المميتة، بينما تشير الأنباء المحلية إلى أن سوزا خرج من المستشفى.

ولفتت الملفات القضائية إلى أن غوتيريز بعد الحادث سحبت غلاف الرصاصة من المسدس وأحالت السلاح إلى الشرطة.

وتهافتت هوليوود المكلومة على رثاء المصورة السينمائية هالينا هتشينز بعد أن قُتلت بطريق الخطأ برصاص الممثل أليك بالدوين .

فقد كانت ذات الاثنين وأربعين عاما تعمل مديرة للتصوير في فيلم "راست" عندما قتلت يوم الخميس عندما أطلق بلدوين النار من مسدس.

وحث زملاؤها وأصدقاؤها المكلومون العالم على التركيز على هتشينز وموهبتها الفذة، وذلك في الوقت الذي يدور فيه جدل في قطاع السينما بشأن استخدام نوع الأسلحة المستخدم في تصوير الفيلم ودور بالدوين في الحادث.

وقال زميلها وصديقها المصور السينمائي أندريي سيمينيوك "أود حقا التركيز على تذكر شخص موهوب بشكل لا يصدق... البراعة التي كانت تقدمها لهذه الصناعة... هذا ما كانت عليه حقا.. ناهيك عن شخصيتها وعن كونها أما رائعة.. فقط تذكروها بما فعلته.. بموهبتها.. بإنجازاتها".

ولدت هتشينز في أوكرانيا، ووتضم قائمة أعمالها في لوس أنجليس التصوير السينمائي لاثنين وثلاثين فيلما، من بينها فيلم "أرشينيمي" الذي قام ببطولته جو مانجانييلو.

وقال مانجانييلو على تويتر "أنا مصدوم... كنت محظوظا جدا بكون هالينا هتشينز مديرة تصوير لأرشينيمي. موهبة رائعة وشخصية عظيمة. لا أستطيع أن أصدق أن هذا يمكن أن يحدث في هذا اليوم وهذا العمر... إطلاق نار من مسدس يمكن أن يقتل أحد العاملين في فيلم؟ ما هذه المأساة المروعة.. قلبي مع أسرتها".