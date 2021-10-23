أين اختفت الفنانة المصرية فاطمة التابعي منذ 25 عاماً

المصدر: البيان

وافق أمس الجمعة عيد ميلاد الممثلة المصرية المعتزلة فاطمة التابعي، التي عشقت الفن وهي في سن صغيرة لكنها تخلت عنه مبكرا.

اشتهرت فاطمة التابعي بتقديم دور فتاة القرية "الفلاحة" في عدد من المسلسلات الدرامية حتى أصبحت وجها مألوفا للجمهور، لكن اعتزالها لم يمنحها الفرصة لتلمع في أدوار البطولة، وفقا لصدى البلد.

ولدت فاطمة عبده محمد التابعي عام 1953، ونالت البكالوريوس من المعهد العالي للفنون المصرية في أواخر السبعينات، وبدأت مشوارها الاحترافي عبر خشبة المسرح.

شاركت فاطمة التابعي في عدد من المسرحيات منها سيدتي الجميلة، والسهرات التلفزيونية حتى بدأ يعرض عليها أدوار في مسلسلات طويلة.

ما لا يعرفه الجميع أن فاطمة التابعي انضمت في بداية حياتها إلى فرقة رضا الاستعراضية، وقدمت للدراما أكثر من السينما بكثير.

شاركت في مسلسلات شهيرة منها شارع المواردي والرجل والحصان وطيور بلا أجنحة وأيام الضحك والدموع وسعد اليتيم، وفي السينما ظهرت في فيلمين فقط هما محطة الأنس وتل العقارب.

وفى عام 1996 تزوجت فاطمة التابعي من المهندس المعماري أحمد حسن، بعد أن تعرفا على بعض وعاشا قصة حب كبيرة انتهت بالزواج، واكتفى العروسان في حفل الزواج على الأصدقاء والأهل فقط، وقامت بعدها الفنانة بلبس الحجاب، وقررت اعتزال الفن نهائياً والتفرغ للحياة الزوجية وتربية الأولاد واختفت عن الساحة الفنية ولا يعلم أحد أخبارها.